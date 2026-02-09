В январе 2026 года с территории Кузбасса под контролем специалистов Россельхознадзора отгружено 7 604,5 куб. м лесоматериала, из которых преобладающий объем предназначался на экспорт.

Так, ведомством оформлено 718 фитосанитарных сертификатов для отправки из региона за рубеж 7 443,6 куб. м лесоматериала.

Главным получателем кемеровской лесопродукции стал Китай, куда отгружено 78% объема. Кроме того, география экспорта была представлена Таджикистаном (15%), Вьетнамом (6,9 %), Киргизией и Казахстаном (0,1%).

Стоит отметить, что при подготовке к экспорту процедуру сертификации для подтверждения фитосанитарного благополучия прошли все партии лесопродукции. Исследования проводились на базе подведомственного Россельхознадзору Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Следует добавить, что для внутрироссийских перевозок специалисты Россельхознадзора оформили 30 карантинных сертификатов на 161 куб. м лесоматериала, вывезенного с территории Кузбасса в другие регионы.