Внимание, пассажир! Ваша безопасность – наш приоритет!

На маршруте между станциями Притомье и Кемерово сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России совместно с членами общественного совета и представителями ОАО «РЖД» провели акцию «Внимание, пассажир!», призванную повысить осведомленность жителей и гостей региона о правилах безопасного поведения на железной дороге.

В пути следования электропоезда сотрудники транспортной полиции напомнили пассажирам о ключевых правилах, которые помогут избежать опасных ситуаций: как безопасно пересекать железнодорожные пути, почему категорически запрещено цепляться за вагоны, и как обезопасить себя от поражения электрическим током. Особое внимание уделили вопросам защиты от мошенничества и ответственности несовершеннолетних за киберпреступления.

В рамках мероприятия более 100 пассажиров получили тематические памятки и буклеты, содержащие простые, но важные рекомендации по безопасности на железной дороге.

«Соблюдение правил – залог вашей безопаности. Берегите себя и своих близких, следуйте указаниям и не подвергайте себя неоправданному риску. Железная дорога – зона повышенной опасности, и только совместными усилиями мы сможем сделать наши поездки максимально безопасными», – подчеркнули представители транспортной полиции Сибири.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России