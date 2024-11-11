Воспитанники Росгвардии привели в порядок места захоронения участников Великой Отечественной войны

В Кемерове учащиеся класса Росгвардии школы № 74 почтили память участников Великой Отечественной войны, приведя в порядок места захоронения кузбасских воинов на городском кладбище. Ребята убрали мусор, очистили памятники от снега, заменили цветы и обновили ограждения.

«Мы часто проводим подобные акции. Очень важно, чтобы наше поколение не забывало великий подвиг советского народа, в том числе и земляков, отдавших жизни ради защиты Родины», — рассказал ученик 8 класса Роман Абдуллин.

Поддержка инициатив воспитанников является важной частью работы Росгвардии. Недавно юнгвардейцы школы № 74 из числа поисковиков отряда «Железный Феликс» встретились с начальником территориального управления генерал-майором Юрием Келем, чтобы обсудить свою поисковую деятельность и достижения. На встрече генерал-майор отметил вклад ребят в сохранение исторической памяти и поддержал их проект, посвящённый Герою Советского Союза Александру Епанчину. Летом отряд участвовал в раскопках на местах сражений в Тверской области, помогая восстанавливать захоронения советских солдат.

Фото: Росгвардия