Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Воспитанники Росгвардии привели в порядок места захоронения участников Великой Отечественной войны

В Кемерове учащиеся класса Росгвардии школы № 74 почтили память участников Великой Отечественной войны, приведя в порядок места захоронения кузбасских воинов на городском кладбище. Ребята убрали мусор, очистили памятники от снега, заменили цветы и обновили ограждения.

«Мы часто проводим подобные акции. Очень важно, чтобы наше поколение не забывало великий подвиг советского народа, в том числе и земляков, отдавших жизни ради защиты Родины», — рассказал ученик 8 класса Роман Абдуллин.

Поддержка инициатив воспитанников является важной частью работы Росгвардии. Недавно юнгвардейцы школы № 74 из числа поисковиков отряда «Железный Феликс» встретились с начальником территориального управления генерал-майором Юрием Келем, чтобы обсудить свою поисковую деятельность и достижения. На встрече генерал-майор отметил вклад ребят в сохранение исторической памяти и поддержал их проект, посвящённый Герою Советского Союза Александру Епанчину. Летом отряд участвовал в раскопках на местах сражений в Тверской области, помогая восстанавливать захоронения советских солдат.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/11/2024
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus