Врач рассказала о профилактике ВИЧ-инфицирования

В Кузбассе проходит Неделя борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях. ВИЧ – это инфекционное хроническое заболевание, которое характеризуется поражением иммунной системы с развитием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа). По мере прогрессирования болезни у пациентов появляются ВИЧ-ассоциированные вторичные инфекции и опухоли, а также такие патологии, как заболевания сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой системы, а также костно-суставные заболевания.

Здоровье детей, инфицированных ВИЧ, находится в зоне особого внимания государства. Передача ВИЧ-инфекции ребенку может произойти в следующих ситуациях:

  • для детей первых лет жизни главным риском является передача вируса от ВИЧ-инфицированной матери (вертикальный путь) во время беременности, родов (когда ребенок контактирует с кровью матери) или грудного вскармливания
  • у подростков ВИЧ передается так же, как и у взрослых: через половые контакты и внутривенное употребление наркотиков
  • в любом возрасте есть риск заражения при переливании инфицированной крови и использовании загрязненных биологическими жидкостями медицинских инструментов

Заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Евтеева рассказала о мерах профилактики заражения ВИЧ.

Во-первых, это профилактика передачи ВИЧ-инфекции от беременной матери к плоду. Если меры профилактики не будут соблюдаться, то риск заражения малыша составит 20-40%. Это не только планирование беременности с обязательным обследованием будущих родителей на ВИЧ-инфекцию, но и своевременное назначение антиретровирусной терапии при выявлении болезни у матери, а также определенная тактика родоразрешения. Химиопрофилактика у инфицированной женщины проводится в два этапа: беременность и роды. Все акушерские манипуляции, которые могут привести к нарушению целостности кожных покровов ребенка в тактике ведения родов должны быть строго обоснованы. Матерям с диагностированной ВИЧ-инфекцией рекомендуется отказ от кормления грудью.

Во-вторых, профилактика передачи ВИЧ-инфекции среди подростков. Это информирование молодежи о необходимости сохранения семейных ценностей, верности одному партнеру и воздержания, Индивидуальные средства защиты (презервативы) — доступный всем и эффективный способ профилактики заражения вирусом иммунодефицита человека. Необходимо объяснить подросткам, что гормональные контрацептивы, которые принимают девушки для предохранения от нежелательной беременности, не защищают от проникновения вируса иммунодефицита человека в организм.

Помимо полового пути передачи ВИЧ большое значение имеет внутривенный (прием наркотических веществ). Безусловно, необходимы профилактические беседы с подростками, вот только исключительно разговоры далеко не всегда эффективны. В качестве профилактики в мире практикуют заместительное метадоновое лечение (прием таблетки вместо инъекции) и обмен использованных шприцов на новые. Да, это не решает проблему зависимости, но служит ограничением распространения ВИЧ.

В случае положительного ВИЧ статуса ребенка, ему необходима комплексная медицинская, социальная и психологическая помощь для сохранения жизни и здоровья в будущем.

 

Фото предоставлено КЦОЗиМП

Здоровье
kuzbassnews.ru
03/12/2025
Здоровье
