Врачи Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 для исключения онкопатологий рекомендуют женщинам своевременно проходить маммографию и посещать гинеколога

Лучшая профилактика онкологических заболеваний — регулярное посещение врача-гинеколога и прохождение скринингов, в том числе, маммографии.

Эта современная технология онкологической диагностики позволяет выявить заболевание на ранней стадии.

Только за 2023 год из 3840 женщин, прошедших через кабинет маммографии поликлиники № 1, подозрение на онкопатологию было выявлено у 430 пациенток, в 44 случаях диагноз подтвердился.

На новом цифровом маммографе, установленном в поликлинике № 1 в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», с 2020 года и по настоящее время диагностическое исследование прошли более 15 тыс. женщин. За январь 2024 года выполнено 260 процедур.

При помощи маммографического обследования более чем в 86% случаев удаётся определить опухолевые новообразования.

Но самое главное достоинство этого метода – обнаружение более чем в половине случаев рака на ранних стадиях, когда женщина не чувствует каких-либо изменений.

«Диагностировать рано – значит, поймать патологический процесс, пока он не распространен, - подтверждает Наталья Зайцева, врач-рентгенолог кабинета маммографии поликлиники № 1 Первой больницы.

Врач- акушер-гинеколог женской консультации № 1 Первой больницы Анна Баранова тоже рассказала о часто встречающейся онкопатологии среди женского населения.

«Часто встречающаяся патология у женщин репродуктивного возраста – рак шейки матки, - говорит Анна Баранова, - Каждая женщина в возрасте старше 18 лет должна следить за своим здоровьем и придерживаться основных правил профилактики: ведение здорового образа жизни, гигиена сексуальных отношений, отказ от курения и алкоголя, использование барьерных методов контрацепции, профилактика и выявление факторов риска распространения папилломавирусной инфекции и других инфекций, передаваемых половым путем.

Своевременно выявлять и лечить предраковые заболевания шейки матки помогут профилактические медосмотры, диспансеризация и посещение врача-гинеколога».

Молодые женщины должны проходить осмотр у гинеколога не реже 1 раза в год, а женщины старше 40 лет — не реже 2 раз в год.

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