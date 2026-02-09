Ввоз в Кузбасс репчатого лука из Казахстана проконтролировал инспектор Россельхознадзора

5 февраля 2026 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал ввоз из Казахстана 25 т свежего лука репчатого.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности подкарантинная продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партию и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающего право на дальнейшую реализацию.