«Южный Кузбасс» получил экологическую награду

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») получила диплом администрации Междуреченского муниципального округа за активное участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».

Получение награды свидетельствует об эффективности проводимой предприятием комплексной экологической политики, включающей мероприятия по охране водного и воздушного бассейнов, мониторинг состояния окружающей среды, организацию управления всеми видами отходов, а также экологическое воспитание и просвещение.

В 2025 году «Южный Кузбасс» провел рекультивацию 25 гектаров промышленных территорий и высадил более 52 тысяч саженцев деревьев. Угольщики «Южного Кузбасса» участвуют в различных городских и корпоративных экологических мероприятиях: выходят на субботники, соревнуются в экоквестах, высаживают деревья, собирают и сдают макулатуру.

На разрезах и шахтах «Южного Кузбасса» работают очистные сооружения. На обогатительных фабриках действует замкнутая система водоснабжения: очищенная сточная вода не сбрасывается в реку, а возвращается в технологический процесс. Специалисты «Южного Кузбасса» проводят водоохранные мероприятия в зонах восьми водных артерий. За последние пять лет в водоемы угольщики выпустили свыше 300 тысяч мальков ценных пород рыб.

На предприятиях установлено пылегазоулавливающее оборудование, летом проводится регулярная поливка технологических дорог, взрывные работы на предприятиях открытой добычи угля ведутся с учетом розы ветров, а при необходимости используется укрывной материал. Мониторинг состояния окружающей среды выполняет участок анализа экологической безопасности.

Важным шагом в подтверждении экологической ответственности стало получение предприятием в 2024 году комплексных экологических разрешений. Эти документы, содержащие исчерпывающий перечень обязательных требований российского законодательства, официально подтверждают соответствие деятельности «Южного Кузбасса» всем нормам.

«Полученный диплом – заслуга всего коллектива и подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении. Добывая уголь, мы не просто ликвидируем последствия через рекультивацию, а системно инвестируем в будущее: восстанавливаем экосистемы рек, озеленяем улицы и участвуем в экопросвещении. Наша цель – передать следующим поколениям чистый, зеленый и благоустроенный край», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»