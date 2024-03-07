Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» расширил социальную программу

Угольная компания «Южный Кузбасс» оказывает поддержку своим работникам и членам их семей. В этом году социальная программа предприятия будет расширена.

«Южный Кузбасс» реализует широкий спектр социальных программ для работников и их семей. Компания на постоянной основе обеспечивает оздоровление сотрудников в санаториях Кемеровской области и других регионов страны. Работникам и их семьям компания компенсирует стоимость проезда к месту проведения отпуска и обратно. Дети работников отдыхают в оздоровительных лагерях «Романтика» и «Звёздочка» по льготным путевкам, для многодетных семей путевки предоставляются бесплатно.

Для детей сотрудников «Южный Кузбасс» проводит конкурсы рисунков на тему «Моя трудовая семья». В рамках профориентационной программы «На работу к папе, маме!» компания организует детские дни и экскурсии на производство.

По традиции семейные состязания обязательно включены в программу ежегодной летней спартакиады «Южного Кузбасса». Большой популярностью пользуются соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!». Совет молодежи компании ежегодно организовывает детскую площадку с конкурсами и аниматорами для детей сотрудников.

Расширена программа поддержки семей – целевую материальную помощь получат сотрудники, вступающие в брак, а также родители учеников 2-4 классов. В День знаний первоклассникам традиционно вручат школьные наборы.

«Мы поддерживаем преемственность и чтим традиции. В «Южном Кузбассе» трудятся целые династии – это показатель стабильности, уверенности людей в родном предприятии», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
07/03/2024
Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus