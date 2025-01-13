Жительница Березовского добровольно сдала найденное ружьё, пролежавшее в ее доме более 40 лет

В городе Березовский инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выразил благодарность 70-летней пенсионерке за её гражданскую ответственность.

Жительница частного дома обнаружила охотничье ружьё 16-го калибра 1949 года выпуска во время разбора вещей в подполе. По её словам, свёрток с оружием, вероятно, принадлежал отцу её покойного супруга и находился в доме с 1980 года. Не зная, как поступить с находкой, пенсионерка обратилась за советом к знакомым, которые порекомендовали обратиться в Росгвардию.

Инспектор войск правопорядка приехал к пенсионерке домой и принял оружие. Таким образом, женщина стала первой жительницей Кузбасса в новом году, добровольно сдавшей неучтенное оружие.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдающие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Более того, в рамках областной операции «Оружие» предусмотрено вознаграждение за сдачу таких предметов. Оружие, патроны и боеприпасы можно сдавать в отделы полиции по месту жительства. Если речь идёт о взрывоопасных предметах, необходимо немедленно сообщить о находке в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить их самостоятельно.

Фото: Росгвардия