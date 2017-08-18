100 кемеровчан приняли участие в празднике «Мой двор – моя семья»

В празднике «Мой двор – моя семья» в Заводском районе Кемерова приняли участие более 100 человек.
Организовали развлекательную программу во дворе дома № 13А по улице Свободы сотрудники Центра по работе с населением «Родник». Конкурсы и мастер-классы, шоу мыльных пузырей порадовали всех собравшихся. Работала выставка поделок и выставка-продажа изделий ручной работы.
В Заводском районе продолжается акция «Помоги собраться в школу» для детей из малообеспеченных семей – этот праздник не стал исключением, ребятам вручены 10 наборов с канцелярией.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Житель поселка Усково Новокузнецкого района застрелил медведя, разорившего пасеку, и стал...
|
Обвиняемый, являясь водителем пассажирского автобуса, перевозил работников одной из шахт...
|
В Сети обсуждают поступок скандально-известного руфера из Кемерова. Молодой человек взобрался на...
|
В субботу, 19 августа, в 15:00 на паркур-площадке возле пожарно-спасательной части №5 (проспект...