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100 кемеровчан приняли участие в празднике «Мой двор – моя семья»

В празднике «Мой двор – моя семья» в Заводском районе Кемерова приняли участие более 100 человек.

Организовали развлекательную программу во дворе дома № 13А по улице Свободы сотрудники Центра по работе с населением «Родник». Конкурсы и мастер-классы, шоу мыльных пузырей порадовали всех собравшихся. Работала выставка поделок и выставка-продажа изделий ручной работы.

В Заводском районе продолжается акция «Помоги собраться в школу» для детей из малообеспеченных семей – этот праздник не стал исключением, ребятам вручены 10 наборов с канцелярией.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/08/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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