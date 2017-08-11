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12-13 августа в Прокопьевске пройдут соревнования по мотокроссу

12-13 августа в Прокопьевске за 4 микрорайоном Тыргана пройдут этапы чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу. В состязаниях примут участие 120 спортсменов из Кемеровской области, а также представители Иркутской, Томской, Омской, Новосибирской областей, Красноярского края и Республики Хакасия.

Спорт
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
11/08/2017
Спорт
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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