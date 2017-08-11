12-13 августа в Прокопьевске пройдут соревнования по мотокроссу

Столб превратил автомобиль в груду металла в Прокопьевске Придорожный столб в Прокопьевске упал на автомобиль отечественной марки и нанес ему сильные...

Новокузнецкий «Сити Молл» продадут за 2,1 миллиарда рублей Здание новокузнецкого торгово-развлекательного центра «Сити Молл» продадут на торгах. Такое решение...

Зеленая шумозащитная полоса появится в центре Новокузнецка Предложение о создании зеленой шумозащитной полосы в центре южной столицы Кузбасса появилось на...