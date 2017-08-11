12-13 августа в Прокопьевске пройдут соревнования по мотокроссу

12-13 августа в Прокопьевске за 4 микрорайоном Тыргана пройдут этапы чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по мотокроссу. В состязаниях примут участие 120 спортсменов из Кемеровской области, а также представители Иркутской, Томской, Омской, Новосибирской областей, Красноярского края и Республики Хакасия.
11/08/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Придорожный столб в Прокопьевске упал на автомобиль отечественной марки и нанес ему сильные...
|
Здание новокузнецкого торгово-развлекательного центра «Сити Молл» продадут на торгах. Такое решение...
|
Предложение о создании зеленой шумозащитной полосы в центре южной столицы Кузбасса появилось на...
|
В Полысаеве местный житель осужден за историю об угоне, выдуманную из мести за неудачный автообмен...