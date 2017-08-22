Аграрии Кузбасса убрали 11,5 % посевных площадей

В Кемерове после ремонта открыли движение по Центральному проезду Центральный проезд в Кемерове двое суток был закрыт для ремонта по приоритетному проекту «...

Депутат Госдумы предложил перенести столицу России в Новокузнецк Депутат Государственной думы от Кузбасса Антон Горелкин присоединился к полемике вокруг переноса...

В Кемерове произошло ДТП на улице Красноармейской 21 августа на улице Красноармейской в Кемерове произошло ДТП.