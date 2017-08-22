Аграрии Кузбасса убрали 11,5 % посевных площадей

Хозяйства Кемеровской области продолжают обмолачивать озимые и яровые зерновые культуры.
По оперативным данным, среди лидеров уборочной - Новокузнецкий район - 20,2 % от плана обмолоченных площадей, Прокопьевский - 19,4 % и Крапивинский район - 18,4 %.
22/08/2017
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