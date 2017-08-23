В поселениях Тяжинского района проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу».

В Новоподзорновском сельском Доме культуры в благотворительной акции приняли участие специалисты Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Глава Новоподзорновского сельского поселения Валентина Павловна Кадочникова поздравила ребят с наступающим новым учебным годом, пожелала терпения, усердия в учебе и хороших оценок. Каждый первоклассник получил набор канцелярских товаров к школе, семь детей из малообеспеченных семей – обувь. У тридцати школьников была возможность подобрать себе бывшие в употреблении вещи. После концертной программы ребят пригласили на чаепитие.

Благотворительная акция состоялась благодаря участию работников администрации Новоподзорновского сельского поселения, детского сада «Колосок» (заведующая Алия Сабировна Колесникова), Новоподзорновской средней школы (директор Рафаэль Сабирович Алеев), КАФХ (руководитель Татьяна Евгеньевна Рапана), директора ООО «Тяжинское пиво» Александра Николаевича Ларина, а также жительниц села Тамары Михайловны Гильдеевой и Ефросиньи Ипатовны Кудриной.

В Итатском городском поселении акция «Помоги собраться в школу» началась с игровой программы подготовленной специалистами Итатского городского Дома культуры. Ребята с удовольствием играли в подвижные игры и получали призы. Работники культуры провели с детьми мастер-класс по изготовлению поделок. Работники библиотеки провели викторину о Российском государственном флаге.

Благотворительную помощь на приобретение сладких призов для участников игровых программ оказали индивидуальные предприниматели Валерий Валерьевич Мотовилов и Виктор Иванович Купцов. Итатские единороссы собрали вещи, бывшие в употреблении для 15 школьников. Семь ребят получили новенькую обувь, купленную за счет средств, выделенных из районного бюджета.

В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» в поселке Листвянка помощь получили 50 школьников. Благодаря спонсорской поддержке директора ООО «Совхоз «Тяжинский» Ивана Сергеевича Воронько, 27 школьникам, родители которых работают в хозяйстве, были вручены канцелярские наборы на сумму более 16 тысяч рублей. Остальные ребята получили канцелярские наборы, сформированные за счет средств (10 тысяч рублей), которые выделил директор колхоза «Боровской» Александр Владимирович Фрошгайзер.

Для проведения акции специалисты администрации Листвянского сельского поселения и местные жители собрали около 150 единиц вещей, бывших в употреблении. Для ребятишек были организованы спортивно-развлекательная программа и сладкий стол.

В Георгиевском сельском клубе благотворительная акция открылась детским танцем «Подсолнух». Затем ребят ждала театрализованная игровая программа «Путешествие в страну Знаний». Для детей была организована беспроигрышная лотерея, где каждый выиграл что-нибудь из канцелярских товаров. Глава Ступишинского сельского поселения Виктор Александрович Никонов вручил ребятишкам наборы школьных принадлежностей. Спонсорами выступили Андрей Викторович Чекменев и Владислав Владимирович Федоров, служащие администрации поселения, депутаты и работники культуры. Завершилась акция чаепитием.