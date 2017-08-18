Чтобы продать автомобиль тайгинец погасил крупный долг по налогам

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45 тысяч рублей долга за транспортный налог накопил житель Тайги. На извещения судебных приставов он не реагировал. Однако, решив продать автомобиль столкнулся с запретом на проведение регистрационных действий с его автомобилем.
Ограничения оказались действенными - долг тайгинец выплатил сразу же, после чего запрет был снят.
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