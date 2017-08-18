Чтобы продать автомобиль тайгинец погасил крупный долг по налогам

45 тысяч рублей долга за транспортный налог накопил житель Тайги. На извещения судебных приставов он не реагировал. Однако, решив продать автомобиль столкнулся с запретом на проведение регистрационных действий с его автомобилем.

Ограничения оказались действенными - долг тайгинец выплатил сразу же, после чего запрет был снят.