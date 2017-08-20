Жители Бороковки Тяжинского района отметили 147-ю годовщину со дня образования села.

Работники культуры и участники художественной самодеятельности подготовили для земляков большую праздничную развлекательную программу. В этот день чествововали юбиляров, отметили жителей в номинации «Беспокойное сердце». За год в селе родились два малыша, в торжественной обстановке им вручили подарки.

Каждый год на праздник собираются земляки, когда-то жившие в селе. В этом году они с удовольствием приняли участие в концертной программе. От администрации Акимо-Анненского сельского поселения лучшим людям села были вручены почетные грамоты и подарки. Завершилось торжество танцевальным вечером и праздничным фейерверком.