Электронный сервис на сайте ПФР поможет распорядиться набором социальных услуг

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает: все заявления, связанные с ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ), можно оформить в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Таким образом, без посещения клиентской службы льготники могут направить электронное заявление на назначение и выбор способа доставки ЕДВ, а также об отказе, возобновлении и предоставлении набора социальных услуг.

Государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты, численность которых в Кемеровской области составляет 271677 человек. Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента, максимальный размер которого с 1 февраля составляет 1048,97 рубля в месяц. Однако иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в «натуральной» форме. Например, когда пенсионеру требуются дорогостоящие лекарства. В Кузбассе 177610 человек получают ЕДВ деньгами, 53963 человек полностью выбрали услуги, а 41824 человек частично используют денежный эквивалент, частично – услуги.

Вариант предоставления НСУ можно изменить раз в год путем подачи до 1 октября заявления в территориальные управления и клиентские службы Пенсионного фонда или многофункциональные центры. Если же льготник желает и дальше получать услуги в том виде, который он уже однажды выбрал, ему нет необходимости повторно обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока он не изменит своего решения.

Важно помнить, что льготники, пропустившие срок - 1 октября весь следующий год будут получать набор в той форме, в которой получали в 2017 году.