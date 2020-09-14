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Энергетики «Россети Сибирь» провели «Диалог на равных» для магистрантов КузГТУ

В Кемерове на базе Института энергетики КузГТУ в рамках Всероссийского производственного совещания «Диалог на равных» специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» встретились с молодыми энергетиками –  магистрантами вуза.

Встречу открыл заместитель директора по научно-инновационной работе Института энергетики Роман Беляевский. Он рассказал участникам обо всех молодежных проектах и акциях, проводимых под эгидой Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, а также поблагодарил энергетиков за созданные возможности вовлечения молодых инженеров в производственный процесс.

Специалисты компании рассказали о своем предприятии и его истории, презентовали виртуальный музей компании, созданный к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Отдельно остановились на современных технологиях, уже применяемых в производстве, о перспективных направлениях деятельности, в том числе – о цифровой трансформации.

Начальник службы учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Илья Паутов  поделился с магистрантами результатами работы Кузбасского филиала «Россети Сибирь» в области снижения потерь, а также рассказал о системе интеллектуального энергомониторинга на предприятии.

Особый интерес молодых инженеров вызвало выступление ведущего инженера отдела электрических режимов Владимира Шестакова. Он рассказал ребятам о принципах работы энергосистемы в целом, о ее параметрах, о применяемых программных комплексах расчета электрических режимов. Ребята даже разобрали несколько кейсов о работе энергосистемы при каких-либо нештатных ситуациях.

По мнению участников, это действительно был диалог на равных, когда производственники делились с молодыми инженерами своим опытом и видением.

По итогам встречи энергетики предложили ребятам подготовить проекты по решению задач в области энергосбережения и презентовать их экспертам-практикам и преподавателям вуза. Лучшие из них смогут претендовать на участие в Форуме «Молодые лидеры ТЭК».

Для справки:

Молодежное Всероссийское производственное совещание «Диалог на равных» – всероссийская акция под эгидой Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, реализуемая в соответствии с Общероссийским планом молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования. Проект направлен на развитие системы наставничества внутри компаний и на формирование кадрового резерва отрасли, отбор студентов на практику/стажировку, а также реализуется для создания социального лифта для молодежи.

«Диалог на равных» является интеграционным проектом и подразумевает в нем активное участием победителей, призеров и активистов других проектов Общероссийского плана молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2020 год, в т.ч. Международной инженерный чемпионат «CASE-IN», Молодёжный глобальный прогноз развития энергетики и проч.

Образование
kuzbassnews.ru
14/09/2020
Образование
Новости Кузбасса

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