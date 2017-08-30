Игроки детской хоккейной команды из Красноярска заболели в Кемерово

29 августа в одну из городских больниц Кемерово за медицинский помощью обратились шесть 8- и 9-летних игроков хоккейной команды из Красноярска "Енисей 2008" и двое взрослых.
У всех были признаки пищевого отравления. В гостинице, где остановились юные спортсмены, были изъяты остатки продуктов питания, которые употребляли дети, взяты смывы с кухонной посуды.
В больнице у всех обратившихся были взяты анализы. По предварительному заключению медицинских работников у детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция.
30/08/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Надежды водителя на вездеходные качества ЛУАЗа не оправдались, полицейским удалось задержать 54-...
|
Корова травмировала 77-летнюю жительницу Кузбасса. Случай произошёл в посёлке Бурлаки...
|
Пострадавшего увезли на скорой, – сообщил очевидец произошедшего. Также свидетель инцидента...
|
Рост интереса кузбасских туристов к Испании стал причиной решения открыть в Кемерово испанский...