Игроки детской хоккейной команды из Красноярска заболели в Кемерово

29 августа в одну из городских больниц Кемерово за медицинский помощью обратились шесть 8- и 9-летних игроков хоккейной команды из Красноярска "Енисей 2008" и двое взрослых.

У всех были признаки пищевого отравления. В гостинице, где остановились юные спортсмены, были изъяты остатки продуктов питания, которые употребляли дети, взяты смывы с кухонной посуды.

В больнице у всех обратившихся были взяты анализы. По предварительному заключению медицинских работников у детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция.