Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Испанский визовый центр откроется в Кемерово

Рост интереса кузбасских туристов к Испании стал причиной решения открыть в Кемерово испанский визовый центр.

 Центр может появиться уже в феврале 2018 года. Договоренность о создании центра в Кемерово достигнута на заседании комитета по предпринимательству в сфере туризма Кузбасской торгово-промышленной палаты. Участие в заседании принял почетный консул Испании в России по Сибирскому федеральному органу Пабло Гастон. По его словам, Испания заинтересована в открытии визовых центров в крупных городах РФ. Сейчас испанские визовые центры работают в четырех городах Сибири - Омске, Новосибирске, Красноярске и Иркутске

Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
30/08/2017
Общество
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Инспектор ДПС на ходу запрыгнул в ЛУАЗ и остановил пьяного рыбака
Надежды водителя на вездеходные качества ЛУАЗа не оправдались, полицейским удалось задержать 54-...
Корова сломала позвоночник 77-летней жительнице Кузбасса
Корова травмировала 77-летнюю жительницу Кузбасса. Случай произошёл в посёлке Бурлаки...
10-летний ребенок получил серьезные травмы в скейт-парке Кемерова
Пострадавшего увезли на скорой, – сообщил очевидец произошедшего. Также свидетель инцидента...
Испанский визовый центр откроется в Кемерово
Рост интереса кузбасских туристов к Испании стал причиной решения открыть в Кемерово испанский...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus