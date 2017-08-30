Испанский визовый центр откроется в Кемерово

Рост интереса кузбасских туристов к Испании стал причиной решения открыть в Кемерово испанский визовый центр.
Центр может появиться уже в феврале 2018 года. Договоренность о создании центра в Кемерово достигнута на заседании комитета по предпринимательству в сфере туризма Кузбасской торгово-промышленной палаты. Участие в заседании принял почетный консул Испании в России по Сибирскому федеральному органу Пабло Гастон. По его словам, Испания заинтересована в открытии визовых центров в крупных городах РФ. Сейчас испанские визовые центры работают в четырех городах Сибири - Омске, Новосибирске, Красноярске и Иркутске
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