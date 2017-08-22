Из-за сильного тумана самолеты из Москвы не смогли приземлиться в Кузбассе

Утром 22 августа из-за сильного тумана в аэропортах Новокузнецка и Кемерово не смогли приземлиться самолеты из Москвы.
Все рейсы были направлены на запасной аэродром в Новосибирске (аэропорт «Толмачево»).
Задержка обратных рейсов в Москву составила около семи часов.
22/08/2017
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