Кто в РЭС, кто по дрова

За последний месяц лета специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» выявили больше десяти случаев незаконного потребления электроэнергии в Промышленновском районе Кемеровской области. Только за август по итогам проверки в 4 населенных пунктах энергетики выявили факты воровства в объеме 60 тысяч киловатт часов на сумму свыше 130 тысяч рублей.

В настоящую «энергетическую воронку» затянуло жителей частного сектора в Промышленновском районе. В селах Морозово и Окунево, а также в деревнях Пушкино и Озерки по вечерам участились скачки электроэнергии, замигали лампочки, заискрили электроприборы – потребители не на шутку обеспокоились, стали звонить в Промышленновский РЭС, чтобы прояснить ситуацию. После внеплановой проверки энергетики обличили тех, кто нарушает платежную дисциплину и пользуется электроэнергией «на птичьих правах» - незаконно.

Житель деревни Озерки решил сэкономить и в преддверии отопительного сезона заготовить дрова впрок и себе, и сыну. Каждый вечер он набрасывал «левый провод» на внутридомовые сети соседа, чтобы подать напряжение на собственную пилораму. Но, как оказалось, «темная игра» не стоила свеч, а призрачная экономия обернулась нешуточными убытками. «Озерскому Кулибину» за незаконное потребление электроэнергии придется заплатить около тринадцати тысяч рублей – это в разы больше, чем ежемесячные платежи за электроэнергию.

А житель деревни Пушкино экономить не привык, всегда жил на широкую ногу, и днем, и ночью не выключая в доме свет. Ежемесячные платежи за электроэнергию игнорировал. Не удивительно, что нерадивый плательщик был обесточен. Чтобы вернуть в свой дом свет и тепло, «энергопират» не спешил погасить долг, а увеличил его еще больше, незаконно подключившись к линии электропередачи.

«Всем, кто незаконно пользуется электроэнергией, рано или поздно придется ответить, - уверяет начальник участка транспорта электроэнергии Промышленновского РЭС Алексей Машков. – Мы предпринимаем все возможные меры, чтобы предотвратить любые попытки незаконного энергопотребления. В этом году в двух территориях Промышленновского РЭС, в селе Калтышино и Тарасово, мы установили 257 специализированных однофазных и трехфазных приборов учета, которые исключают вмешательство в схему энергопотребления. В настоящее время энергетики располагают достаточным арсеналом технических средств, позволяющих выявить любые манипуляции недобросовестных потребителей с приборами учета и схемами подключения к сетям».

Уважаемые жители Промышленновского района! Если вы стали свидетелем фактов хищения электроэнергии, несанкционированного вмешательства в работу энергооборудования, сообщите об этом по телефону горячей линии 8-800-1000-380 (звонки бесплатные с любых телефонов, конфиденциальность гарантирована).