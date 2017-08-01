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Кузбасские энергетики готовы к непогоде

Сильные дожди с грозами и порывистым ветром, которые обрушились на Кузбасс в выходные дни, не оказали существенного влияния на надежное электроснабжение потребителей. Возникшие перебои с электроэнергией Кузбасские энергетики устраняли незамедлительно.

В выходные дни практически на всей территории Кемеровской области бушевал грозовой фронт, который стал причиной нарушений в электроснабжении потребителей. В настоящее время на территории Кемеровской области сохраняется дождливая погода с усилением ветра до 14 метров в секунду, возможны грозы и град. Энергетики проводят регулярный мониторинг  погодных условий и контролируют ситуацию. В случае любых погодных аномалий кузбасские энергетики готовы немедленно приступить к аварийно-восстановительным работам.    

Для предотвращения или, при необходимости, оперативного устранения нарушений в работе электросетевого комплекса Кузбасса, диспетчерские службы и ремонтно-восстановительные бригады «Кузбассэнерго - РЭС» находятся в состоянии круглосуточной готовности, обеспечены всей необходимой спецтехникой, оборудованием и средствами связи. К погрузке и передислокации готовы более 20 передвижных дизель-генераторных установок. Они обеспечат бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов в месте чрезвычайной ситуации.

На данный момент оборудование филиала работает в штатном режиме. Во всех производственных отделениях  усилен контроль состояния объектов энергетики. Круглосуточно работает call – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА!

ЭНЕРГЕТИКИ НАПОМИНАЮТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ НЕПОГОДЫ:

Если во время стихии электричество в доме гаснет, необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы.

При сильном ветре ЗАПРЕЩЕНО использовать опоры воздушных линий электропередачи и территории подстанций в качестве укрытия. Отойдите от проводов как можно дальше: стоять в непогоду под линией или приближаться к оборванному проводу менее чем на 8 метров смертельно опасно!

Человек, заметивший оборванный провод на расстоянии менее восьми метров от себя, должен выходить из зоны возможного поражения электрическим током «гусиным» шагом: ПЯТКА ШАГАЮЩЕЙ НОГИ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЗЕМЛИ, ПРИСТАВЛЯЕТСЯ К НОСКУ ДРУГОЙ НОГИ. О месте обрыва необходимо сразу же сообщить специалистам «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» по телефону:  8-800-1000-380.

Будьте внимательны, берегите свою жизнь и жизнь своих близких!

Общество
kuzbassnews.ru
01/08/2017
Общество
Новости Кузбасса

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