Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбассовцы приобрели 59 тысяч электронных полисов ОСАГО

За семь месяцев 2017 года в Кемеровской области оформлено 59 тыс. электронных полисов ОСАГО. Всего с начала текущего года в России выдано более 3 миллионов полисов обязательной «автогражданки» в электронном виде.

Оформление полиса ОСАГО через интернет набирает популярность среди кузбасских автолюбителей: если в первом квартале было оформлено 11 тысяч электронных полисов ОСАГО,  во втором  33 тысячи, то только за июль уже оформлено 15 тысяч полисов.

«Для оформления Е-ОСАГО необходимо зарегистрироваться на сайте страховой компании и внести данные: водительского удостоверения, ПТС и диагностической карты, если  автомобилю больше трех лет. После оплаты, полис ОСАГО будет направлен на вашу электронную почту, и доступен в личном кабинете на сайте компании», — отмечает управляющий Отделением Кемерово Сибирского ГУ Банка России Сергей Драница.

Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить его с собой для предъявления сотрудникам полиции. В случае утраты, его можно повторно распечатать из личного кабинета, не обращаясь за выдачей дубликата в страховую компанию. При желании, автовладелец может получить полис ОСАГО и на бланке строгой отчетности, для этого потребуется оплатить стоимость доставки почтой. Полис на бланке строгой отчетности и электронный документ абсолютно равнозначны с точки закона.

Чтобы не столкнуться с действиями мошенников, следует оформлять полисы ОСАГО только на официальных сайтах страховых компаний. Проверить, есть ли у компании действующая лицензия, можно на сайте Банка России или на сайте Российского союза автостраховщиков в разделе «Электронный полис ОСАГО». 

Общество
kuzbassnews.ru
17/08/2017
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Билайну» вынесли предписание за рекламу в лифтах
Антимонопольная служба выдала предписание ПАО «ВымпелКом» за рекламу в лифте, которая вводит в...
Кондуктор из Новокузнецка сообщил о готовящемся взрыве
В Кемеровской области удалось установить личность мужчины, который сообщил о готовящемся взрыве. Он...
В Кемеровской области пропал требующий медпомощи мальчик
В Кузбассе накануне днем пропал девятилетний Павел Гаврилов, ушедший с дачи в городе Мыски. В...
В Кемерове вандалы сдали памятники с кладбища на металлолом
Директор одного из кемеровских кладбищ, расположенного на Южном, сообщил полицейским, что...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus