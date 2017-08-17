Кузбассовцы приобрели 59 тысяч электронных полисов ОСАГО

За семь месяцев 2017 года в Кемеровской области оформлено 59 тыс. электронных полисов ОСАГО. Всего с начала текущего года в России выдано более 3 миллионов полисов обязательной «автогражданки» в электронном виде.

Оформление полиса ОСАГО через интернет набирает популярность среди кузбасских автолюбителей: если в первом квартале было оформлено 11 тысяч электронных полисов ОСАГО, во втором 33 тысячи, то только за июль уже оформлено 15 тысяч полисов.

«Для оформления Е-ОСАГО необходимо зарегистрироваться на сайте страховой компании и внести данные: водительского удостоверения, ПТС и диагностической карты, если автомобилю больше трех лет. После оплаты, полис ОСАГО будет направлен на вашу электронную почту, и доступен в личном кабинете на сайте компании», — отмечает управляющий Отделением Кемерово Сибирского ГУ Банка России Сергей Драница.

Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить его с собой для предъявления сотрудникам полиции. В случае утраты, его можно повторно распечатать из личного кабинета, не обращаясь за выдачей дубликата в страховую компанию. При желании, автовладелец может получить полис ОСАГО и на бланке строгой отчетности, для этого потребуется оплатить стоимость доставки почтой. Полис на бланке строгой отчетности и электронный документ абсолютно равнозначны с точки закона.

Чтобы не столкнуться с действиями мошенников, следует оформлять полисы ОСАГО только на официальных сайтах страховых компаний. Проверить, есть ли у компании действующая лицензия, можно на сайте Банка России или на сайте Российского союза автостраховщиков в разделе «Электронный полис ОСАГО».