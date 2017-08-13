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Малые Олимпийские игры

В Акимо-Анненском сельском Доме культуры Тяжинского района прошли импровизированные Малые Олимпийские игры.
Между собой померялись силами команда взрослых – «Всегда вперед» и детей – «Черная стрела». «Олимпийцы» соревновались в зажжении факела, велогонках, гребле на байдарках, спортивной рыбалке и перетягивании каната.
Конкурсы проводила учитель физкультуры Итатской средней школы Лариса Владимировна Леонова. Праздник состоялся благодаря поддержке отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района и местных единороссов.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/08/2017
Культура
Тяжин
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