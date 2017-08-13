Loading...
В Акимо-Анненском сельском Доме культуры Тяжинского района прошли импровизированные Малые Олимпийские игры.
Между собой померялись силами команда взрослых – «Всегда вперед» и детей – «Черная стрела». «Олимпийцы» соревновались в зажжении факела, велогонках, гребле на байдарках, спортивной рыбалке и перетягивании каната.
Конкурсы проводила учитель физкультуры Итатской средней школы Лариса Владимировна Леонова. Праздник состоялся благодаря поддержке отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района и местных единороссов.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Глава Кемеровской области Аман Тулеев вернулся в регион после того, как прошел реабилитацию после...
|
Оба чрезвычайных происшествия произошли вечером в субботу, 12 августа. В региональном управлении...
|
В Междуреченске мальчик получил травмы, играя на новой детской площадке у школы. На ребенка упала...
|
Владелец продуктового магазина привлекли к административной ответственности и обязали выплатить...