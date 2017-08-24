В выставочном зале «Музей» в канун Дня шахтера проходят традиционные музейные уроки «Мой папа – шахтер».

Во время урока воспитанники детских садов знакомятся с первыми орудиями труда горняков – кайлом и лопатой-подборкой, с фонарем «Летучая мышь». Дети с интересом узнают, почему уголь хорошо горит, что получают из угля и почему его называют «черным» золотом.

Если вначале урока мальчишки обычно затрудняются с ответом, для чего шахтеру нужны сапоги и как он работает в темноте, то в конце уверенно отвечают на вопросы и с удовольствием примеряют шахтерскую каску с фонариком, разглядывают модель экскаватора и старые шахтовые фотографии.