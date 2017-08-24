На шахте «Юбилейная» погиб проходчик

Водитель «Форда» без прав устроил массовое ДТП в центре Прокопьевска Сегодня днем, 22 августа, в Прокопьевске Кемеровской области бесправный водитель «Форда» устроил...

Тулеев провел первое рабочее совещание после операции Во вторник губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел первое после своей болезни совещание с...

В Междуреченске построена двухуровневая развязка за 217 млн рублей В 2016 году проект был включен в региональную программу подготовки празднования Дня шахтера в...