На шахте «Юбилейная» погиб проходчик

23 августа около 00 часов 30 в горной выработке шахты «Юбилейная» обнаружено тело 30-летнего проходчика.
В забое горняк выполнял работы по креплению горной выработки. Проходчик близко подошел к комбайну, его затянуло под породоразрушающий элемент – шарошку. Коллеги вызвали спасателей, тело мужчины подняли на поверхность.
24/08/2017
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