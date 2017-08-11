На шахте "Заречная" сменился гендиректор

В Кемеровской области рыбак выловил труп мужчины В Яшкинском районе рыбак выловил труп утопленника. Сейчас правоохранители устанавливают...

Зеленая шумозащитная полоса появится в центре Новокузнецка Предложение о создании зеленой шумозащитной полосы в центре южной столицы Кузбасса появилось на...

В Кузбассе осудили водителя-наркомана, насмерть сбившего пенсионерку Рудничный районный суд вынес приговор 33-летнему водителю-наркоману, который насмерть сбил...