На шахте "Заречная" сменился гендиректор

9 августа решением совета директоров Угольной компании "Заречная" генеральный директор компании Николай Чикалев отправлен в отставку. На эту должность назначен Михаил Маврин.
По данным издания "Коммерсантъ-Сибирь" Михаил Маврин подписал трудовой договор на срок до 9 августа 2022 года.
Двумя днями ранее на предприятии из-за высокого содержания окиси углерода в лаве №1302
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