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Калтанцы отправились на социальном такси в цирк

Очередное интересное мероприятие организовал для своих клиентов Центр социального обслуживания  Калтан. Люди старшего поколения смогли посетить представление «Цирк чудес», бесплатные билеты на которое предоставил Новокузнецкий цирк.

Калтанцы увидели захватывающие трюки на манеже и в воздухе, уникальные номера дрессуры с животными и шоу с использованием огня.

Специалисты Центра социального обслуживания продолжают разработку мероприятий по организации досуга граждан пожилого возраста и инвалидов.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
24/08/2017
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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