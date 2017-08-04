Новости Кузбасса

Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На участке через пос. Алтамаш на трассе Таштагол - Турочак завершается укладка асфальта

Подрядчики завершают укладку асфальта на участке через пос. Алтамаш межрегиональной дороги Таштагол - Турочак.
Автодорога Таштагол – Турочак  соединяет Кузбасс и Республику Алтай и проходит по территории Таштагольского района через населенные пункты Чушла, Габовск и Алтамаш.Ежедневно транспортный поток составляет несколько сотен автомобилей, а в выходные и праздники увеличивается до 1-1,5 тыс. При этом дорога покрыта щебенкой.
Жители поселков обратились к губернатору Тулееву с просьбой проложить асфальт на участках магистрали, проходящих через их населенные пункты, так как езда по щебеночному покрытию поднимает пыль и снижает качество жизни селян.
В 2016 году был заключен контракт на два года с дорожными строителями на  76 млн рублей. Осенью был заасфальтирован участок длиной 1 км в пос. Чушла.Бригада Таштагольского дорожно-строительного управления в составе восьми единиц техники и 20 работников заканчивает работы на участке протяженностью 4 км в пос. Алтамаш. Специалисты подготовили основание дороги, уложили асфальт шириной 6 м. Также они прочистили кюветы, дренажные канавы, переливные трубы, проверили ограждения и дорожные знаки. Отгрейдировали остановочные и разворотные площадки.
По завершении работ в Алтамаше дорожники перейдут в пос. Габовск, где уже проведены подготовительные работы к укладке асфальта на протяжении 1,65 км.

Общество
Топ
Таштагол
kuzbassnews.ru
04/08/2017
Общество
Топ
Таштагол
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Многодетные семьи в Мысках получили от властей 20 овец
В рамках проведения программы социальной поддержки населения в Кемеровской области в Мысках сразу...
Кузбассовец убил собутыльника и отвёз его тело в тележке на пустырь
Жителя Мариинска осудили за убийство своего знакомого, с которым употреблял алкогольные напитки. 43...
Поджигательнице пианино в Новокузнецке грозит арест
В отношении совершеннолетней горожанки вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по...
В Кузбассе водитель Subaru наехал на лежавшего на трассе мужчину
По предварительным данным, 25-летний водитель Subaru, двигаясь в сторону Новокузнецка, наехал на...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus