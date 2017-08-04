Новости Кузбасса

Подрядчики завершают укладку асфальта на участке через пос. Алтамаш межрегиональной дороги Таштагол - Турочак.

Автодорога Таштагол – Турочак соединяет Кузбасс и Республику Алтай и проходит по территории Таштагольского района через населенные пункты Чушла, Габовск и Алтамаш.Ежедневно транспортный поток составляет несколько сотен автомобилей, а в выходные и праздники увеличивается до 1-1,5 тыс. При этом дорога покрыта щебенкой.

Жители поселков обратились к губернатору Тулееву с просьбой проложить асфальт на участках магистрали, проходящих через их населенные пункты, так как езда по щебеночному покрытию поднимает пыль и снижает качество жизни селян.

В 2016 году был заключен контракт на два года с дорожными строителями на 76 млн рублей. Осенью был заасфальтирован участок длиной 1 км в пос. Чушла.Бригада Таштагольского дорожно-строительного управления в составе восьми единиц техники и 20 работников заканчивает работы на участке протяженностью 4 км в пос. Алтамаш. Специалисты подготовили основание дороги, уложили асфальт шириной 6 м. Также они прочистили кюветы, дренажные канавы, переливные трубы, проверили ограждения и дорожные знаки. Отгрейдировали остановочные и разворотные площадки.

По завершении работ в Алтамаше дорожники перейдут в пос. Габовск, где уже проведены подготовительные работы к укладке асфальта на протяжении 1,65 км.