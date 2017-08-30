Наглядно об экологии

Необычная экологическая акция прошла в Тяжинском районе.

В автобус «Тяжин - Даниловка» вошли необычные пассажиры – пантера, леопард, божья коровка и белка. Так участники клуба «Экотопик» Георгиевской сельской библиотеки в образе представителей живого мира провели акцию «Стань природе другом».

Дети разъясняли пассажирам, что нужно бережно относиться к окружающей среде, чтобы завтра не проснуться в пустыне Сахара. Также юные экологи, исполнили песню «Пусть нас радует природа» и раздали землякам памятки «Как вести себя в лесу, чтоб сберечь его красу».

Библиотекарь Георгиевской сельской библиотеки, руководитель экологического клуба Евгения Николаевна Нестерович рассказала пассажирам, о том, как ребята защищают природу родного края, высаживая цветы и деревья или просто убирая мусор.

На этот раз в природоохранной акции ребятишек из деревни Георгиевка приняло участие 35 человек.