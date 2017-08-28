Ночь кино в Кузбассе

27 августа прошла всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кинематографа. Кемеровская область приняла активное участие в проекте.

На 77 площадках области более чем для 21 тыс. кузбассовцев были показаны лучшие отечественные фильмы - это «Время первых», «28 панфиловцев», «Кухня. Последняя битва», «Снежная королева 3: Огонь и лёд».

Во всех крупных городах Кузбасса на открытых площадках кинотеатров, концертных залов, дворцов и домов культуры, музеев, библиотек и других учреждений культуры прошли дополнительные мероприятия: фотовыставки, викторины о кино, флешмобы, концерты, подарки от организаторов, дискотеки и многое другое.

В Кемерово «Ночь кино» прошла в «Кузбасскино». В рамках акции состоялась развлекательная кинопрограмма, профессиональная фотосессия с кинореквизитом, аквагрим, бесплатный попкорн и розыгрыши призов от организаторов и партнеров акции.