Новокузнецкий аэропорт отпразднует День воздушного флота России

18 августа новокузнецкий аэропорт «Спиченково» отметит День Воздушного флота России и 65-летие Новокузнецкого авиапредприятия рядом мероприятий.



Гостей праздника ждут авиашоу, с участием самолётов Як-52 и СП-41, которые выполнят фигуры высшего пилотажа, демонстрационные полёты вертолётов MD-902 и Робинсон-66, десантирование парашютистов, показ на перроне воздушных судов и спецавтотехники. Также в рамках праздника состоится концерт творческих коллективов юга Кузбасса, а для ветеранов проведут экскурсию по предприятию.

Праздник для ветеранов начнётся в 13:00, а для гостей — в 15:00. Чтобы посетить его, надо иметь при себе паспорт для оформления пропуска.

В связи с праздничными мероприятиями аэродром Новокузнецк (Спиченково) и его воздушное пространство будут закрыты для приёма, обслуживания и выпуска воздушных судов регулярных и чартерных рейсов. Ограничения не распространяются на воздушные суда, участвующие в мероприятии.