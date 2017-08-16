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ПАО «МРСК Сибири» оштрафовали за нарушение сроков осмотра электроустановок заявителя из Новокузнецкого района
15 августа Кемеровское УФАС России привлекло к административной ответственности ПАО «МРСК Сибири». Компанию оштрафовали на 660 тысяч рублей в порядке части 2 статьи 9.21 КоАП РФ за нарушение Правил техприсоединения к электросетям.
Ранее в управление обратился житель Новокузнецкого района (село Красулино), который пожаловался на нарушение сроков осмотра электроустановок в своем доме. Поскольку на все действия по осмотру электроустановок для дальнейшего техприсоединения к электросетям у сетевой организации есть не более 15 дней, специалисты антимонопольного органа признали МРСК Сибири виновной в нарушении подпункта «б» пункта 16, а также пункта 87 вышеуказанных Правил.
16/08/2017
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