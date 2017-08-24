Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Педагогическая конференция в Тяжине

В зале заседаний администрации Тяжинского муниципального района прошло традиционное августовское совещание работников образования.
В его работе приняли участие руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей, детского дома «Ласточкино гнездышко», методисты информационно-методического центра и родительская общественность. На мероприятии присутствовали почетные гости: председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Галина Михайловна Соловьева и заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова.
С докладом «Муниципальная система оценки качества образования: анализ результатов и перспективы развития» выступил начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального района Александр Викторович Барсуков. В докладе были отражены основные направления деятельности и поставлены задачи на новый учебный год. Отмечено, что в районе созданы условия для проведения экзаменов в форме ЕГЭ. В пункте проведения экзаменов используется технология сканирования бланков ответов, что уменьшает вероятность фальсификации результатов экзамена. Экзамены в этом году прошли без нарушений, по всем предметам выросла доля обучающихся, справившихся с экзаменационной работой на «4» и «5».
В ходе совещания были обсуждены результаты государственной итоговой аттестации выпускников, роль родительской общественности в управлении образовательной организацией, профессиональный стандарт педагога. В докладе Галины Михайловны Соловьевой были освещены вопросы организации общественной экспертизы в сфере образования, независимой оценки качества образования, изменения федерального и регионального законодательства об образовании. Завершилось августовское совещание награждением педагогов и руководителей по итогам работы в прошедшем учебном году и небольшим музыкальным поздравлением.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/08/2017
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе запустили первую очередь шахты «Увальная»
В Новокузнецком районе сдали первую очередь шахты «Увальная». Вторую очередь планируют запустить в...
В Кузбассе сотрудника МЧС оштрафовали за служебный подлог
Преступная деятельность инспектора выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области,...
В Кемерове изъяли 300 литров нелегального алкоголя
Лицензия на продажу спиртного отсутствовала. Кроме того, часть бутылок, выставленных на витринах,...
Кузбассовец с беременной женой пытались скрыться от погони
Житель Березовского на большой скорости передвигался по территории города на автомобиле ВАЗ-2107....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus