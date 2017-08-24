Педагогическая конференция в Тяжине

В зале заседаний администрации Тяжинского муниципального района прошло традиционное августовское совещание работников образования.

В его работе приняли участие руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей, детского дома «Ласточкино гнездышко», методисты информационно-методического центра и родительская общественность. На мероприятии присутствовали почетные гости: председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Галина Михайловна Соловьева и заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова.

С докладом «Муниципальная система оценки качества образования: анализ результатов и перспективы развития» выступил начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального района Александр Викторович Барсуков. В докладе были отражены основные направления деятельности и поставлены задачи на новый учебный год. Отмечено, что в районе созданы условия для проведения экзаменов в форме ЕГЭ. В пункте проведения экзаменов используется технология сканирования бланков ответов, что уменьшает вероятность фальсификации результатов экзамена. Экзамены в этом году прошли без нарушений, по всем предметам выросла доля обучающихся, справившихся с экзаменационной работой на «4» и «5».

В ходе совещания были обсуждены результаты государственной итоговой аттестации выпускников, роль родительской общественности в управлении образовательной организацией, профессиональный стандарт педагога. В докладе Галины Михайловны Соловьевой были освещены вопросы организации общественной экспертизы в сфере образования, независимой оценки качества образования, изменения федерального и регионального законодательства об образовании. Завершилось августовское совещание награждением педагогов и руководителей по итогам работы в прошедшем учебном году и небольшим музыкальным поздравлением.