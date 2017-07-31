ПФР едет в село

Мобильная клиентская служба Отделения ПФР по Кемеровской области в августе 2017 г. посетит 4 сельские территории в Кемеровском и Тяжинском районах. В ходе встреч и бесед с жителями отдаленных населенных пунктов специалисты Пенсионного фонда расскажут об изменениях в пенсионном законодательстве, ответят на вопросы сельчан, дадут консультации по конкретным жизненным ситуациям.

- На встречи с нами приходят не только пенсионеры. Мамочки задают много вопросов о материнском капитале, люди 40-50 лет интересуются, как назначается пенсия. Бывают обращения за ее перерасчетом. У многих авторов таких заявлений действительно повышается размер пенсии после рассмотрения документов, - рассказывает руководитель клиентской службы Управления ПФР в Тяжинском районе Ирина Козарева.

Мобильный офис на колесах ориентирован, прежде всего, на тех, кто не имеет возможности прийти или приехать в районное Управление ПФР по состоянию здоровья или в силу возраста, а также на жителей отдаленных сел и поселков Кузбасса. О приезде мобильной клиентской службы жителей территорий оповещают при помощи объявлений, сообщений в местных СМИ. Чтобы граждане после консультации могли узнать больше о своих правах, каждому обратившемуся специалисты предлагают раздаточный материал ПФР с полной информацией о пенсионном обеспечении, социальных выплатах, назначении и прекращении компенсационных выплат, о способах обращения в органы ПФР и многое другое.

График проведения выездных приемов специалистами Пенсионного фонда в августе 2017 г.:

03.08.2017 Елыкаевская сельская территория (Кемеровский район)

08.08.2017 Береговая сельская территория (Кемеровский район)

09.08.2017 Листвянское сельское поселение (Тяжинский район)

10.08.2017 Щегловская сельская территория (Кемеровский район)