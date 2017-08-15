ПФР ждет справок от первокурсников

Пенсионный фонд напоминает студентам-первокурсникам очного отделения, получающим пенсию по случаю потери кормильца, о необходимости представить в Управление Пенсионного фонда РФ по месту получения пенсии справку из учебного учреждения для продления выплаты пенсии.
Если в справке из учебного учреждения указан срок обучения и дата окончания обучения, то такую справку достаточно представить в Управление Пенсионного фонда РФ один раз, в начале обучения. Далее информация о студенте в Управление Пенсионного фонда РФ поступает в рамках информационного взаимодействия между Пенсионным фондом и учебными заведениями. Однако есть учебные заведения, в которых справка выдается сроком только на один год. В таком случае студенту нужно будет предоставлять ее в ПФР ежегодно.
Напомним, что право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
При отчислении получателя пенсии по случаю потери кормильца с очного отделения или переводе на заочное отделение, предоставлении академического отпуска в связи с призывом в армию или окончании обучения выплата пенсии по Закону прекращается. О наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты пенсии студент должен незамедлительно сообщить в Пенсионный фонд (не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств).
В случае, несвоевременного представления сведений повлекших за собой неправомерную выплату пенсий на виновные лица возлагается ответственность по возмещению Пенсионному фонду РФ причиненного ущерба в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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