Победителем всероссийского конкурса «Семья года-2017» стала семья Гордиенко из Мысков

В конкурсе «Семья года», который проводит Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, победителем среди 60 семей стала семья Гордиенко из Мысков.

Конкурс проводился в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Семья – хранитель традиций», «Молодая семья», «Сельская семья» и «Золотая семья Россия».

Семьи-победители были названы самыми крепкими, дружными и талантливыми семьями года в России.