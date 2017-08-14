Победителем всероссийского конкурса «Семья года-2017» стала семья Гордиенко из Мысков

В конкурсе «Семья года», который проводит Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, победителем среди 60 семей стала семья Гордиенко из Мысков.
Конкурс проводился в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Семья – хранитель традиций», «Молодая семья», «Сельская семья» и «Золотая семья Россия».
Семьи-победители были названы самыми крепкими, дружными и талантливыми семьями года в России.
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