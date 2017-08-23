Подрядчик переделает дорогу на въезде в поселок Кедровка за свой счет

В Кемерове подрядчику придётся переложить 1500 кв.м асфальтобетона на въездной дороге в жилой район Кедровка, Промышлённовский, ремонтируемой по проекту «Безопасные и качественные дороги».

После лабораторных исследований независимые эксперты «Кузбасского центра дорожных исследований» пришли к выводу, что вырубки асфальта, взятые на двух участках дороги, не соответствуют нормативному коэффициенту водонасыщения. Дорожным строителям было предписано исправить дефект дорожного полотна.

Въездная дорога в ж.р. Кедровка, Промышлённовский – основная магистраль, соединяющая район с центральной частью города, ежедневно ей пользуются свыше 25 000 жителей района.