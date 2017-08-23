Подрядчик переделает дорогу на въезде в поселок Кедровка за свой счет

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В Кемерове подрядчику придётся переложить 1500 кв.м асфальтобетона на въездной дороге в жилой район Кедровка, Промышлённовский, ремонтируемой по проекту «Безопасные и качественные дороги».
После лабораторных исследований независимые эксперты «Кузбасского центра дорожных исследований» пришли к выводу, что вырубки асфальта, взятые на двух участках дороги, не соответствуют нормативному коэффициенту водонасыщения. Дорожным строителям было предписано исправить дефект дорожного полотна.
Въездная дорога в ж.р. Кедровка, Промышлённовский – основная магистраль, соединяющая район с центральной частью города, ежедневно ей пользуются свыше 25 000 жителей района.
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