Потерявшихся в лесу дедушку и внучку нашли по дыму от костра

В Чебулинском районе 63-летний мужчина с 11-летней внучкой несколько часов плутали по лесу. Жители села Новоказанка отправились по грибы, но потерялись и не смогли самостоятельно выйти к родному селу.
К поискам пропавших приступили полиция и МЧС. Нашли дедушку и внучку по дыму от костра. Заметив в пяти километрах от села дым поисковили отправились через лесной массив на помощь.
Обнаруженных мужчину и девочку вывели из леса и привезли домой.
21/08/2017
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