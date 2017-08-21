Потерявшихся в лесу дедушку и внучку нашли по дыму от костра

В Чебулинском районе 63-летний мужчина с 11-летней внучкой несколько часов плутали по лесу. Жители села Новоказанка отправились по грибы, но потерялись и не смогли самостоятельно выйти к родному селу.

К поискам пропавших приступили полиция и МЧС. Нашли дедушку и внучку по дыму от костра. Заметив в пяти километрах от села дым поисковили отправились через лесной массив на помощь.

Обнаруженных мужчину и девочку вывели из леса и привезли домой.