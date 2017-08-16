Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Пожилая кемеровчанка сути пролежала в квартире без помощи

Ровно сутки пролежала одна в квартире кемеровчанка 1944 года рождения, перенесшая инсульт. 

На помощь к ней пришли спасатели, которых вызвала участковая медсестра - она не могла попасть к пенсионерке.

Спасатели при помощи штурмовой лестницы залезли на балкон и открыли дверь. Женщина лежала на полу без сознания.

С предварительными диагнозами: инсульт и перелом  правой ноги была передана бригаде медиков.

Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/08/2017
Общество
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове перекроют сквозной проезд по Сосновому бульвару
Движение на указанном участке возобновится в 08:00 в понедельник, 21 августа. Как сообщается пресс-...
Стало известно, что откроется на месте «Универсама» в Новокузнецке
В городе Новокузнецке (Кемеровская область) место супермаркета «Универсам» займет сеть из города...
Более 455 тысяч кв м жилья построено в Кузбассе за 7 месяцев
В 2016 году, по уточненным данным, в городах и районах области построили 1,09 миллиона квадратных...
В Кемерове на День шахтёра выступит популярная в 80-х годах группа
Заводной ведущий Игорь Бадро проведёт весёлые конкурсы, а гостей праздника ждут подарки от...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus