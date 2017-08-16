Пожилая кемеровчанка сути пролежала в квартире без помощи

Ровно сутки пролежала одна в квартире кемеровчанка 1944 года рождения, перенесшая инсульт.
На помощь к ней пришли спасатели, которых вызвала участковая медсестра - она не могла попасть к пенсионерке.
Спасатели при помощи штурмовой лестницы залезли на балкон и открыли дверь. Женщина лежала на полу без сознания.
С предварительными диагнозами: инсульт и перелом правой ноги была передана бригаде медиков.
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