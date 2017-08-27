Праздник читательских удовольствий

В Бороковской сельской библиотеке Тяжинского района подвели итоги конкурса летнего чтения «Мы построим книжкин дом».

По условиям конкурса за каждые три прочитанных книги ребята могли построить один элемент своего книжного домика. Победителями в младшей возрастной группе стали Маргарита Кулешова, Константин Голубцов и Иван Медвецкий, в средней – Диана Кравченко, в старшей – Валерия Бембеева.

Победители конкурса летнего чтения получили дипломы и все участники – сладкие призы от единороссов.