Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Праздник читательских удовольствий

В Бороковской сельской библиотеке Тяжинского района подвели итоги конкурса летнего чтения «Мы построим книжкин дом».
По условиям конкурса за каждые три прочитанных книги ребята могли построить один элемент своего книжного домика. Победителями в младшей возрастной группе стали Маргарита Кулешова, Константин Голубцов и Иван Медвецкий, в средней – Диана Кравченко, в старшей – Валерия Бембеева.
Победители конкурса летнего чтения получили дипломы и все участники – сладкие призы от единороссов.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/08/2017
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове открыли светомузыкальный фонтан «Сила шахтёрских традиций»
26 августа в столице Кузбасса на Площади искусств прошло торжественное открытие светомузыкального...
В Кузбассе ищут очевидцев ДТП, в котором погибла велосипедистка
Девушка погибла на месте происшествия. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов...
Кемеровчан угостили шахтерским тормозком
Одним из приятных моментов кулинарного фестиваля стал рассказ Владимира Сухацкого, известного...
В Кемерове открыли светомузыкальный фонтан «Сила шахтёрских традиций»
26 августа в столице Кузбасса на Площади искусств прошло торжественное открытие светомузыкального...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus