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Путин поручил сократить число проверок предпринимателей

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны совместно с Генеральной прокуратурой до 1 декабря внести изменения в законы о проверках бизнесменов.

Согласно поручению, необходимо внести в законодательство ограничение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно (не более 30% от количества плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения плановых проверок каждого органа контроля (надзора)).

Кроме этого, сроки проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя должны быть сокращенадо 10 рабочих дней. Также Путин поручил кабинету министров и Верховному суду до 15 ноября проработать вопрос о недопущении продления ареста предпринимателей, если не идёт активное следствие.

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kuzbassnews.ru
19/08/2017
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