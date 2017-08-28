РУСАЛ объявляет результаты второго квартала и первого полугодия 2017 года

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты деятельности компании по итогам второго квартала и первого полугодия 2017 года.

Основные результаты:

В первом полугодии текущего года рыночные условия были благоприятны для алюминиевой отрасли. Рост цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в первом полугодии 2017 года на 21,8% – до среднего значения 1 880 долларов США за тонну по сравнению с 1 543 долларами США за тонну в первом полугодии 2016 года, а также рост объемов реализации первичного алюминия и сплавов на 3,8% в сравниваемых периодах обеспечили рост выручки РУСАЛа в первом полугодии 2017 года на 22,3% – до 4 764 млн долларов США по сравнению с 3 896 млн долларов США в первом полугодии 2016 года.

Выручка во втором квартале 2017 года выросла на 7,4% – до 2 467 млн долларов США по сравнению с 2 297 млн долларов США в первом квартале 2017 года, что обусловлено как небольшим ростом цены алюминия на LME, так и увеличением доли продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в общем объеме реализации алюминия – до 49,2% во втором квартале 2017 года по сравнению с 44,3% в предыдущем квартале.

Несмотря на рост себестоимости на тонну, благодаря реализации мер по снижению затрат и повышению эффективности скорректированная EBITDA выросла до 510 млн долларов США во втором квартале 2017 года по сравнению с 475 млн долларов США в предыдущем квартале. Себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте выросла на 5,9% – до 1 497 долларов США во втором квартале 2017 года по сравнению с 1 414 долларами США в первом квартале 2017 года в результате роста затрат на приобретение основного сырья и увеличения транспортных тарифов, а также укрепления курса российского рубля – на 2,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Скорректированная чистая прибыль и нормализованная чистая прибыль РУСАЛа в первом полугодии 2017 года составила 465 млн долларов США и 686 млн долларов США соответственно по сравнению с 67 млн долларов США и 425 млн долларов США в первом полугодии 2016 года.

В первом полугодии 2017 года компания успешно привлекла финансирование на международных рынках капитала, осуществив несколько сделок по рефинансированию кредитного портфеля: (1) дебютное размещение еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США с 5-летним сроком погашения и купонной ставкой 5,125% годовых; (2) дебютный транш панда-облигаций на сумму 1 млрд юаней на срок 2+1 лет и купонной ставкой 5,5% годовых, размещенный среди инвесторов на рынке Китая; (3) второй выпуск еврооблигаций на сумму

500 млн долларов США сроком на 6 лет с купонной ставкой 5,3% годовых.

Кроме того, компания заключила новое соглашение предэкспортного финансирования на сумму 1,7 млрд долларов США по ставке 3M LIBOR+3% годовых сроком на 5 лет (с началом выплат через 2 года).

Компания достигла договоренности со Сбербанком о перенесении окончательного срока погашения по кредитам под залог акций «Норильского никеля» на 2024 год, снижении процентной маржи с 4,75 до 3,75% и приведении финансовых ковенант преимущественно в соответствие с новым соглашением предэкспортного финансирования.

В связи с положительными финансовыми результатами первого полугодия и перспективным прогнозом по алюминию до конца года Совет директоров компании утвердил промежуточные дивиденды в размере 0,0197 доллара США на одну акцию к выплате в октябре 2017 года при условии соблюдения применимых ограничений по кредитным соглашениям и применимых требований законодательства.

Комментируя результаты второго квартала и первого полугодия 2017 года, генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев отметил:

«Первое полугодие текущего года стало благоприятным для алюминиевой отрасли. Рост мировой экономики привел к увеличению потребления алюминия на 5,7% с начала года, при этом рынок без учета Китая оставался в дефиците, что оказало поддержку цене алюминия на LME. Эти тенденции положительно повлияли на финансовые результаты РУСАЛа в отчетном периоде.

Выручка РУСАЛа во втором квартале 2017 года увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, достигнув 2 467 млн долларов США, при этом выручка за первый и второй кварталы 2017 года выросла до 4 764 млн долларов США по сравнению с 3 896 млн долларов США в первом полугодии 2016 года. Помимо позитивной ценовой динамики на LME, существенное значение на рост выручки оказала реализация продукции с добавленной стоимостью. Во втором квартале 2017 года доля ПДС в общем объеме реализации достигла рекордных 49,2% благодаря расширению продуктовой линейки за счет модернизации производственных мощностей. РУСАЛ продолжит инвестировать в развитие линейки ПДС, отвечая на потребности клиентов в различных отраслях – от автомобилестроения и электроники до строительного сектора и потребительских товаров.

В первом полугодии текущего года РУСАЛ достиг серьезных результатов в работе над диверсификацией источников финансирования и улучшением профиля своего кредитного портфеля за счет рефинансирования части долга на существенно более привлекательных условиях.

Прогноз развития алюминиевой отрасли на второе полугодие текущего года остается положительным. Потребление алюминия продолжит расти, достигнув 5,9% по итогам 2017 года. Со стороны предложения основное внимание сейчас направлено на Китай, где недавно правительством было объявлено о закрытии ряда мощностей, что может привести к расширению дефицита на мировом рынке до порядка 1 млн тонн в 2017 году».