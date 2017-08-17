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РУСАЛ продлевает сроки приема заявок на второй этап грантового конкурса «Зеленая волна»

ОК РУСАЛ объявляет о продлении до 25 августа 2017 года сроков подачи заявок на второй этап грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».

Лучшие проекты горожан по озеленению и благоустройству дворов, скверов, улиц, пешеходных аллей, а также площадок на территориях организаций и учреждений будут поддержаны грантами РУСАЛа на сумму до 10 тыс. рублей. Эти средства можно будет направить на приобретение саженцев и необходимого садового инвентаря. Прием конкурсных заявок проходит до 25 августа на сайте http://grants.fcsp.ru .

Во время первого этапа «Зеленой волны» в мае-июне 2017 года жители городов присутствия РУСАЛа высадили сотни саженцев различных деревьев и кустарников. Своими силами горожане благоустроили дворы и парки, площадки около детских садов, школ, поликлиник, молодежных и культурных центров. Всего было реализовано 27 проектов на общую сумму 263 тыс. рублей.

 

- Конкурс «Зеленая волна» нашел большой отклик среди горожан: на первом этапе мы приняли к рассмотрению более 300 проектов. Важно отметить, что предложенные инициативы включали в себя не только преображение уличных пространств, но и проведение различных просветительских и образовательных мероприятий, экологических акций, праздников двора и др. Это является подтверждением того, что активные жители, реализуя подобные проекты, стремятся обратить внимание своих семей, друзей и соседей на вопросы экологии, создания городских ландшафтов, а также привлечь новых единомышленников», – отметила исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

 

Дополнительную информацию по участию в грантовом конкурсе можно получить в Новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа по тел. 39-70-71, 8-904-964-73-97 или e-mail nikshina1805@mail.ru

Общество
kuzbassnews.ru
17/08/2017
Общество
Новости Кузбасса

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