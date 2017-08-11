Сберегая время клиента

Клиентские службы Пенсионного фонда по Кемеровской области сократят время обработки заявлений о перерасчете пенсий по нестраховым периодам, в том числе и по периодам ухода за детьми. Это позволит снизить очередность в клиентских службах, уменьшить срок ответов по заявлениям.

- Периодически территориальные органы Пенсионного фонда фиксируют большой ажиотаж среди граждан, подпитываемый информацией в Интернете, не всегда достоверной, слухами по поводу перерасчетов пенсий. Например, в прошлом году мы отмечали «мужской» бум. Массово приходили пенсионеры за перерасчетом по периодам службы в армии. Сейчас клиентские службы принимают несколько десятков женщин ежедневно с заявлениями на перерасчет пенсий за детей, - рассказывает руководитель Управления ПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе Антонина Денисова.

Новая процедура рассмотрения заявлений о перерасчете пенсий по нестраховым периодам предусматривает изменения только в регламенте ответа заявителю. Если после рассмотрения всех предоставленных документов выяснится, что для него перерасчет не выгоден, то ему оперативно сообщат по телефону или любым другим способом, какой пенсионер укажет в заявлении. Без бюрократических проволочек и оформления лишней документации. Если же перерасчет приведет к увеличению размера пенсии, срок рассмотрения заявления составит 5 дней.

Кроме того, направить обращение, написать заявление или записаться на прием можно дистанционно, на Едином портале государственных услуг. Также на сайте ПФР работает услуга online-консультирования, воспользовавшись которой, гражданин может получить ответы на интересующие его вопросы, не выходя из дома.