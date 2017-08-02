Школьные каникулы

Весело, интересно и познавательно проводят ребята летние каникулы в Тяжинском центре дополнительного образования.
С большим удовольствием подростки принимают участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству. Как оказалось, ребятам очень нравится петь в караоке
Большой популярностью у подростков пользуется кукольный театр, особенно мастер-классы по кукловождению. Ребятишкам нравится проводить время и в игротеке. Здесь для каждого находятся игры – видеоприставки, настольные, познавательные, интеллектуальные.
Девочки в центре дополнительного образования учатся плести косы. Многие ребята хотят овладеть искусством создания нарисованного тату.
03/08/2017
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