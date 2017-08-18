Трудовое лето

В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних продолжается второй сезон в лагере труда и отдыха.

Подростки из малообеспеченных семей каждый день трудятся по 4 часа. Главная их задача – благоустройство районного центра. За два летних сезона в лагере поработают и отдохнут 20 несовершеннолетних.

Для ребят здесь организовано двухразовое питание: завтрак и горячий обед. После окончания трудового сезона каждый подросток получит заработную плату от работодателя – администрации Тяжинского муниципального района и материальную поддержку от службы занятости, за 11 дней более 2 тысяч рублей.

Ребята занимаются уборкой мусора на улицах поселка, срубают репейник и крапиву, пропалывают клумбы с цветами, очищают остановочные павильоны от объявлений. В часы досуга с ребятами проводит занятия психолог центра. Запланированы встречи с полицейскими и специалистами Тяжинской районной больницы.

Начальник лагеря труда и отдыха Елена Алексеевна Шутова отметила, что для большинства подростков это их первый зароботок: «Ребятам у нас нравится – работают вместе, общаются, встречают новых друзей. Подростки многое переосмысливают, начинают понимать, что в своем поселке нужно поддерживать чистоту и, что любой труд достоин уважения».

Все ребята высказали пожелание поработать здесь и в следующем году. Всего за лето в Тяжинском районе будут трудоустроены 100 подростков.