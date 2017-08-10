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В Белово задержали участников воровской преступной группы

В полицию за помощью обратился житель Новокузнецка. Мужчина сообщил, что у него похищен приобретенный накануне автомобиль «Мерседес» стоимостью около 1 000 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Беловский» установили, что хищение машины совершили 4 участника преступной группы. Один из злоумышленников, числившийся в федеральном розыске 32-летний горожанин, установил в свою иномарку устройство слежения, а затем продал машину потерпевшему. Через несколько дней сообщники продавца похитили автомобиль.

Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели спецоперацию, результатом которой стало задержание подозреваемых, в том числе лидера группы. Стражи порядка установили, что задержанные причастны к совершению серии хищений автотранспорта, а также кражам имущества из гаражей. С территорий двух местных автопредприятий злоумышленники похитили «Камаз» и фуру «Сканиа», а у одного из предпринимателей - микроавтобус «Соболь». Данную машину автоворы разобрали на части и продали, место нахождения других транспортных средств предстоит установить следствию. При обыске сотрудники полиции изъяли у задержанных специальное устройство, позволяющее считывать коды автосигнализаций. Кроме этого, по месту жительства одного из подозреваемых стражи порядка обнаружили около десятка комплектов автомобильных колес, мототехнику, электроинструменты и другое имущество, похищенное из гаражей местных жителей. Полицейские установили, что участники группы совершали преступления не только в Кузбассе, но и в Алтайском крае, а также на территории Новосибирской области.

В настоящее время задержанные стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы. До суда двое подозреваемых заключены под стражу.

Похищенный «Мерседес» сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

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kuzbassnews.ru
10/08/2017
Происшествия
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