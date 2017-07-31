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В День города в Калтане выбрали самую красивую девушку

Калтану исполнилось 58 лет. День города жители отметили активным участием в развлекательных и спортивных мероприятиях.

Субботним утром на стадионе спорткомплекса «Энергетик» состоялся первый городской фестиваль по скандинавской ходьбе, в котором приняли участие более 100 ветеранов города. Своих участников и болельщиков собрала и спартакиада коллективов Калтанского угольного разреза, и соревнования по пейнтболу, и блиц-турнир по шахматам.

Вечернюю программу продолжил фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Свои работы вдоль проспекта Мира выставили более 40-ка умельцев из Кемерово, Калтана, Новокузнецка, Осинников и Таштагола. Различные жанры - художественная ковка, живопись, батик, куклоделие, казанши, керамика вызывали не только интерес у горожан, но и желание приобрести работу.    

Творческим подарком для жителей и гостей города стали: танец фламенко в исполнении Влады Майской, песни и стихи бардов, концерт лучших коллективов художественной самодеятельности округа. Увидеть и услышать все это было можно на площади ДК «Энергетик».  

Яркой финальной точкой праздника стало шоу-конкурс девичей красоты «Краса Калтана-2017», которое проводится в городе уже третий год. На этот раз за титул боролись 10 конкурсанток. Участницы профессионально показали дефиле в деловом и спортивном стиле, а также в вечерних платьях. Особый колорит празднику придавали пиротехнические спецэффекты, водяные фонтаны и огромный светодиодный экран. Титул «Краса Калтана-2017» получила Валерия Лызова.

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kuzbassnews.ru
31/07/2017
Культура
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