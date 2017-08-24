В Кемерово два маленьких мальчика закрылись в квартире

В Кемерово в одном из домов по ул. Институтская два брата 4 лет и 1 года решили пошутить над старшей сестрой – закрыли дверь на щеколду, а открыть её самостоятельно не смогли.

Девушка уложила малышей спать, а сама решила сбегать в магазин. Вернувшись, обнаружила закрытую на щеколду дверь, из-за которой слышался топот сорванцов. Старший из братьев рассказал про "шутку". Но открыть дверь у юного шутника не получилось.

Сейстра вызвала спасателей, которые при помощи альпинистского снаряжения через балкон соседа проникли в квартиру и открыли дверь. Медицинская помощь детям не понадобилась.